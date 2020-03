Le souhait de John Terry de voir Jadon Sancho chez les Blues

Depuis peu, la formation entrainée par Frank Lampard fait confiance aux jeunes talents, à l'image de Tammy Abraham ou encore Mason Mount.

Avec plusieurs jeunes talents dans son effectif, Chelsea fait confiance aux jeunes. Le message est clair, et il semble que le pensionnaire de Stamford Bridge compte se diriger vers cette tendance pour les saisons à venir. A ce sujet, le club, tout comme plusieurs autres formations de Premier League, gardent un oeil sur Jadon Sancho, 19 ans, qui fait les beaux jours de Dortmund mais qui songerait à quitter l’Allemagne pour rentrer au pays.

John Terry, l'actuel entraîneur adjoint d'Aston Villa et ancien pilier de Chelsea, a fait part de son avis sur le cas du coéquipier actuel de Witsel et Thorgan Hazard : "Ce fut un grand plaisir de voir Tammy Abraham et Mason Mount intégrer l’équipe première en début de saison. Ils ont prouvé qu’ils étaient capables de jouer à ce niveau. Que de choses positives cette saison. Je pense que Sancho est l’un des meilleurs jeunes du monde à l'heure actuelle. Il serait une vraie plus-value pour l’équipe de Chelsea. C'est ce que tous les fans du club ont toujours voulu voir : des jeunes joueurs formés au club, et la jeune génération montante, constituer l'équipe première de Chelsea", confiait l'ancien défenseur dans The Evening Standard.