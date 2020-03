Les stewards de Liverpool proposent leur aide aux supermarchés

Les supermarchés sont pris d'assaut en Angleterre ces derniers jours. Alors que le championnat est à l'arrêt depuis plus de dix jours en Angleterre et les stewards de Liverpool ont proposé un coup de main pour aider les supermarchés à gérer le flux de clients.

C'est Peter Moore, directeur général du club, qui l'a annoncé sur Twitter. "Nos stewards proposent leur aide bénévole. (...) Ils sont clairement les meilleurs dans ce genre de travail et seraient ravis de vous aider de la manière que vous jugeriez appropriée (et sûre) dans vos locaux", insiste-t-il.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2