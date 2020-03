"L'Euro en 2021? Nos chances seront les mêmes"

Pour Robberto Martinez, le report de l'Euro n'est pas forcément un désavantage pour les Diables, mais il y a tout de même une condition.

On a appris cette semaine le report d'un an de l'Euro et si cela pose la question du contrat du sélectionneur, qui expire en juillet 2020, et aussi la question de la défense qui aura un an de plus au coup d'envoi, le sélectionneur s'est montré rassurant à tout point de vue, dans un entretien accordé à Sporza.

Mais même pour la dynamique, Roberto Martinez n'est pas inquiet. "C'est vrai que nous faisions partie d'un groupe de six ou sept pays pour qui cet Euro arrivait au bon moment", estime le sélectionneur dans un entretien accordé à Sporza.

Mais le sentiment pourrait tout à fait être identique dans un an selon l'Espagnol. "Nous saurons nous préparer aussi pour l'Euro 2021. (...) Si nous jouons bien en Nations League, nos chances seront les mêmes", insiste Roberto Martinez, qui a toujours préféré voir le verre à moitié plein.