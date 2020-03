Trop âgée la défense des Diables en 2021? Roberto Martinez réagit

L'Euro reporté d'un an, une mauvaise nouvelle pour la défense des Diables? Absolument pas, répond le sélectionneur.

35 ans pour Vincent Kompany et Thomas Vermaelen, 34 pour Jan Vertonghen et 32 pour Toby Alderweireld,: la charnière centrale des Diables Rouges sera-t-elle trop âgée pour espérer gagner l'Euro en 2021? Roberto Martinez ne panique pas, au contraire, il est rassurant.

"Chaque Diable aura un an de plus en 2021, mais je ne m'en fais pas"

Le sélectionneur l'a d'ailleurs répété dans un entretien accordé à Sporza. "Nous avons réussi une magnifique campagne de qualification et notre défense a très bien presté", commence-t-il. "Les joueurs ne vont pas rajeunir, évidemment. Chacun aura un an de plus en 2021. (...) Mais je ne m'en fais pas. La transition a déjà commencé. Il y a assez de joueurs qui arrivent et assez de joueurs qui maintiendront leur niveau."

Et pas question de retraite internationale, non plus. Roberto Martinez insiste: "J'espère que non, il n'y a pas de raison. L'Euro a toujours été l'objectif et avant, il y aura la Ligue des Nations, avec de beaux matchs contre l'Angleterre, le Danemark et l'Islande. Les Diables Rouges sont fiers de jouer pour le pays. Nous sommes numéro 1 mondiaux depuis un certain temps et les joueurs veulent prolonger ce règne le plus longtemps possible et écrire l'histoire."