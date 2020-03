Les avocats d'Anderlecht perquisitionnés, la vente du club à Marc Coucke est concernée

Un dossier judiciaire a été ouvert concernant la vente du RSC Anderlecht à Marc Coucke en décembre 2017 ; dans ce cadre, deux perquisitions ont eu lieu.

Le cabinet d'avocats Clifford Chance, Avenue Louise, et celui de Me Deleu, avocat de longue date du RSCA, ont été perquisitionnés plus tôt ce mois par la juge d'instruction Laurence Heusghem dans le cadre d'un dossier judiciaire ouvert par le parquet fédéral. Ce dossier concerne la vente du RSC Anderlecht à Marc Coucke, alors président du KV Ostende, en décembre 2017.

Si le parquet n'a pas fait de commentaires, rapporte L'Echo, rappelons que le parquet fédéral s'interrogeait notamment au moment de l'ouverture du dossier sur les raisons de la vente par les anciens actionnaires du RSCA à Marc Coucke plutôt qu'à Paul Gheysens alors que l'offre de ce dernier était supérieure.

Les cabinets concernés par la perquisition ont confirmé l'information à L'Echo et coopèrent "à 100%" à l'enquête, qui est ouverte sur base de prévention de faux et usage de faux, escroquerie au préjudice de l'acheteur et blanchiment d'argent.