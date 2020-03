Les supporters de la RAAL se mobilisent et mobilisent

Comme les sportifs, les supporters des quatre coins du monde prennent part au grand mouvement de solidarité internationale pour lutter contre le coronavirus.

Et les Green Boys, club de supporters de la RAAL, n'échappent pas à la règle. Les Ultras louviérois ont décidé à leur tour d'apporter leur pierre à l'édifice. Les Loups organisent une cagnotte pour venir en aide aux personnes touchées "directement et indirectement" par la coronavrius. Une cagnotte dont une partie sera destinée à l'Italie et à Bergame, l'une des villes les plus touchées par le Covid-19.

Les Green Boys avaient déjà apporté leur soutien, à leur manière, au personnel hospitalier en affichant une banderole destinée, entre autres, au personnel du CHU Tivoli, l'hôpital situé à quelques encablures du stade de la RAAL, qui porrte d'ailleurs le même nom...