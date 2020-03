Marc Coucke donne son avis sur la reprise du championnat : "Les gens ont besoin de détente"

Pourra-t-on reprendre la saison en D1A ? Beaucoup de voix s'élèvent pour réclamer l'annonce d'une fin de championnat, sans essayer d'encore jouer une fois la crise sanitaire réellement jugulée. Marc Coucke a donné son avis.

La Pro League et les clubs belges ont jusqu'ici décidé de ne rien décider et de se donner le temps de la réflexion concernant la fin de la saison en D1A. Plusieurs clubs militent pour que le championnat soit arrêté définitivement. "La santé publique est notre priorité à tous", affirme Marc Coucke, président du RSC Anderlecht, via Het Laatste Nieuws. "Il y a des discussions si et comment nous terminerions la saison, et c'est discuté au niveau international également".

Avec des opinions différentes selon les clubs. "Certains veulent finir le 30 juin, d'autre prolonger jusque juillet, août ou même novembre. On entend toutes sortes de choses", continue Coucke, qui estime qu'il est sage de ne pas prendre de décision à l'heure actuelle : "Ce serait dommage de décider maintenant d'arrêter puis de se rendre compte qu'à l'étranger, ils reprennent à telle date. Les gens veulent voir du football, ils ont besoin de détente. Même sans public s'il le faut, ce n'est pas l'idéal mais c'est mieux que rien".