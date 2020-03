🎥 Retour sur la saison du meilleur buteur de l'Union

Meilleur buter bruxellois cette saison, le Camerounais réalisait sa meilleure saison depuis son arrivée à l'Union.

L’Union n’a pas atteint l’objectif fixé en début de saison, jouer la finale de D1B, mais les Bruxellois ont malgré tout à nouveau pour la montée cette saison, échouant dans ligne droite de la première, puis de la deuxième tranche. Avec, en prime, un nouveau un joli parcours en Coupe de Belgique, où ils ont atteint les quarts de finale.

Et si l’Union a fait bonne figure cette saison encore, c’est en partie grâce à l’excellente saison disputée par Serge Tabekou. Pas forcément titulaire indiscutable la saison dernière, le Camerounais a saisi sa chance sous les ordres de Thomas Christiansen et ses stats sont là pour en témoigner.

Avec huit buts et un assist en championnat, Serge Tabekou a disputé sa saison la plus aboutie depuis son arrivée au Parc Duden. Seuls trois joueurs ont d’ailleurs été plus efficaces que lui cette saison en D1B: Thomas Henry (15 buts), Christian Brüls et Kurt Abrahams (10 réalisations chacun).