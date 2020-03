Genk laisse ses joueurs étrangers rentrer au pays

Une décision que de nombreux autres clubs européens ont déjà prises.

Alors que le championnat est à l'arrêt depuis plus de deux semaines, le Racing Genk a décidé de laisser ses joueurs étrangers rentrer dans leurs pays et retrouver leurs proches.

La plupart des joueurs concerneront s'exécuteront dans les prochains jours, à l'exception de Danny Vukovic, de Jere Uronen de Patrik Hrošovský, de Thomas Didillon et de Stephen Odey qui resteront en Belgique, précise Het Laatste Nieuws.

Et Genk cherche également des solutions pour permettre à Eboue Kouassi de rejoindre la Côte d'Ivoire et à John Lucumi et Carlos Cuesta de filer en Colombie, car il n'y a pas de vol au départ de la Belgique vers ses pays.