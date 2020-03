Le 11 des Anciens, épisode 5 : un 4-4-2 tonique pour le Sporting Charleroi

Quels sont les onze meilleurs joueurs passés par le Sporting Charleroi ? Osimhen, Mata, Kebano et d'autres sont présents dans notre sélection.

Dans cette série composée de six épisodes, la rédaction de Walfoot a concocté un onze des meilleurs joueurs, encore en activité, passés par un club de Pro League. La série continue donc aujourd'hui avec le Sporting Charleroi, actuellement troisième du championnat. Il est nécessaire de préciser que les critères retenus pour établir la sélection ne prennent pas uniquement en compte les performances des joueurs sous les couleurs des Zèbres mais englobent l'ensemble de ce qu'ils ont pu réaliser durant leurs carrières jusqu'à maintenant.

Gardien de but et défenseurs :

Difficile de trouver un gardien de but tant Nicolas Penneteau écrase la concurrence depuis plusieurs saisons. Néanmoins, les cages de notre sélection trouvent preneur en la personne de Rémy Riou. La défense centrale est quant à elle composée d'un duo intéressant. Tout d'abord, on retrouve Dante, déjà présent dans le onze du Standard, qui est donc associé à Sébastien Dewaest. Parti à Genk durant l'été 2015, le défenseur de 28 ans est devenu capitaine du club limbourgeois depuis.

On retrouve également Clinton Mata, au poste de back gauche, déjà dans la sélection de Genk, qui est sûrement le meilleur joueur à son poste en Pro League à l'heure actuelle. Puis, à droite, c'est Laurent Ciman qui est chargé de dépanner, bien que son poste préférentiel soit dans l'axe, lui qui compte 20 capes avec les Diables Rouges.

Milieux de terrains :

Au milieu de terrain, Adlène Guedioura est associé à Crisitan Benevante. A 34 ans, le premier a connu pas moins de cinq clubs différents en Angleterre avant de s'envoler pour le Qatar l'été dernier. Son fait d'armes majeur reste malgré tout d'avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie en 2019. Formé au Real Madrid, le second est actuellement prêté par le club égyptien du Pyramids FC au FC Nantes en Ligue 1. Sur les ailes, on retrouve Neeskens Kebano, aujourd'hui pensionnaire de Championship avec Fulham, et Dodi Lukebakio. Ce dernier brille désormais sous les couleurs du Hertha Berlin en Allemagne (6 buts et 6 passes décisives).

Attaquants :

Pour finir, le vétéran Cyril Théréau (36 ans) est l'un des deux membres du duo d'attaquants. Ayant quitté la Belgique en août 2010, il porte le maillot de la Fiorentina qu'il a rejoint après un passage réussi à l'Udinese (40 buts en 113 matchs). Enfin, le dernier joueur de cette équipe, et non des moindres, est Victor Osimhen. Parti à Lille l'été dernier contre un chèque de 12 millions d'euros (plus grosse vente de l'histoire des Carolos), il a réussi une adaptation éclaire sous les couleurs des Dogues (18 buts inscrits) et attire désormais les convoitises de plusieurs grands clubs européens.

Le XI de Charleroi : Riou - Mata, Dante, Dewaest, Ciman - Kebano, Guédioura, Benavente, Lukebakio - Théréau, Osimhen