Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges est en phase de négociation avec plusieurs jeunes talents. Certains dossiers se compliquent.

Au Jan Breydel, plusieurs pistes sont étudiées pour attirer de jeunes joueurs. Samuel Edozie en fait partie, mais Southampton refuse pour l’instant de le laisser filer.

Les Blauw en Zwart auraient soumis cette semaine une offre pour Hugo Camberos, ailier de 18 ans de Chivas. Au Mexique, on reste persuadé qu’il continuera l’aventure avec son club.

¡SE QUEDA EN EL REBAÑO! 🐐



Chivas blindó a cinco de sus joyas de cantera y entre ellas está Hugo Camberos, quien firmó renovación hasta 2027. 📝🔴⚪



En medio de rumores que lo colocaban en el Brujas de Bélgica, la directiva y el entorno del jugador fueron claros: no hay… pic.twitter.com/5K1Hh24qOt — Claro Sports (@ClaroSports) August 15, 2025

Son entourage affirme qu’aucune offre concrète n’a été faite. Camberos, qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2027, devrait rester à Chivas.

Il y a aussi le cas de Mamadou Diakhon, au Stade de Reims. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les discussions seraient bien parties dans ce dossier.