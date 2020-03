🎥 Il y a 19 ans, Steven Gerrard trompait Fabien Barthez d'une frappe dont il avait le secret

Un 31 mars, mais de 2001, Steven Gerrard profitait d'une relance hasardeuse du portier français et envoyait une patate dans la lucarne.

Alors que les groupes qui possèdent les droits TV exercent toute sorte de pression pour que la Premier League se poursuive, les clubs anglais se remémorent leurs plus beaux instants historiques. Et l'anniversaire de ce but de Steven Gerrard était une occasion rêvée pour les Reds de titiller leur rival mancunien :

Devant 45.000 personnes, Robie Fowler allait doubler la mise pour offrir la victoire (2-0) à Liverpool. Mais, deux mois plus tard, ce sont les Mancuniens qui soulevaient le trophée, 10 points devant les Gunners, 11 points devant les Reds.