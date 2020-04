D2-D3 Amateurs : un seul club manque la licence côté flamand

La VV, section flamande de la Royal Belgian FA, a communiqué au sujet des licences de ses clubs en D2 et D3 Amateurs. Un seul club manque le précieux sésame.

L'ASV Geel est le seul club de D2 et D3 Amateurs à avoir demandé la licence et à ne pas la recevoir, sur 62. Cependant, quelques clubs n'en ont pas fait la demande : le KFC Duffel (D2 amateurs B), le KVV Vosselaar (D2 amateurs B), le KSV Bornem (D3 amateurs A), le KVC Wingene (D3 amateurs A), le KSK Oostnieuwkerke (D3 amateurs A) et le VK Linden (D3 amateurs B).

Cette licence est une première côté flamand et doit notamment vérifier si les clubs concernés sont transparents au niveau des finances et s'ils font jouer les jeunes joueurs.