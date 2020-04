Comment créer du lien sans football ? "Les clubs ont un rôle social auprès du supporter"

Sans football, les supporters sont privés de la communion qui les lie à leur club de coeur. On a pu voir les réseaux sociaux être massivement utilisés par ceux-ci pour rester en contact avec ces fans qu'ils ne peuvent plus rencontrer chaque semaine au stade ...

En cette période de confinement et de suspension de toutes les ligues européennes, les clubs européens n'ont plus qu'un seul recours pour rester en contact avec leur public, orphelin : les réseaux sociaux. "Les clubs ont un rôle social très important, également dans la sensibilisation de leurs supporters", nous explique Alexandre De Meeter, fondateur de Sportimize, agence belge spécialisée dans le marketing et la communication. Le meilleur exemple ? L'AS Rome, qui a des années d'avance dans le domaine.

"La Roma est en avance, oui, et également sur ce plan social avec leur action de soutien en faveur des corps médicaux", pointe-t-il. Mais si conscientiser son public via les réseaux sociaux est important, il faut aussi divertir. "En l'absence de football et dans cette période franchement morose où on nous parle toujours de virus, de malades, de lockdown ... Il faut du feel good, du positif", estime De Meeter.

La communication, une expertise importante

Résultat : les clubs ont parfois dû s'improviser spécialistes en la matière là où, au long de la saison, on a parfois l'impression que certains en Belgique, notamment, ont du retard. "Je crois qu'aucun club n'était préparé à ce qui se passe", nuance notre interlocuteur. "Mais souvent, les domaines de la communication et du marketing sont les premiers dans lesquels on coupe en temps de crise ... alors qu'aujourd'hui, ce sont simplement les seuls à fonctionner "normalement".

👋 @UnionStGilloise 🙂



Merci pour le message 💌 On espère que tout se passe bien de votre côté 🏠#StaySafe https://t.co/SP3j6aUglp — Standard de Liège (🏠) (@Standard_RSCL) March 31, 2020

On observe également de nombreuses interactions entre les clubs durant cette période, sur un ton bien plus "bon enfant" que parfois entre supporters, durant la saison. "On en revient à la nécessité de feel good, l'idée est de rester positif. Ca se taquine, comme récemment quand le Standard et le Sporting Charleroi se sont un peu charriés sur Twitter", souligne Alexandre De Meeter. "Dans tous les cas, cette période sans football va forcer et force déjà les clubs à se réinventer sur les réseaux sociaux".

Merci ! 🤙 Dommage pour vous cette première défaite, c'était peut-être l'occasion pour vous de remporter un trophée 🏆😀@URNamurFLV Vous pouvez adapter le classement de la #LockdownCup 😉#COYR 🔴⚪ https://t.co/cJv4nNKo7a — Standard de Liège (🏠) (@Standard_RSCL) March 26, 2020