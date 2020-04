🎥 Des joueurs de Wolfsburg profitent du confinement pour se mettre au service de leur communauté

Vendredi matin, plusieurs joueurs de Wolfsburg se sont donné rendez-vous dans des supermarchés afin d'aider le personnel du magasin. "Nous remercions les héros de tous les jours" : tel est le slogan du club.

Josuha Guilvaogui, Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan et Yannick Gerhardt étaient donc présents dès 7 heures du matin dans les rayons.

"Nous voulons montrer que nous faisons partie de la société et que nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice", a confié Maximilian Arnold.

#wirhelfen: @JossGuilavogui und Co. haben heute in zwei Edeka-Märkten in Wolfsburg mit angepackt. 💚💪