Le five-a-side légendaire de Michael Owen

Un cinq légendaire dessiné par Michael Owen.

Passé par Liverpool, Newcastle, Mancheester United et Stoke City, Michael Owen avait l'embarras du choix pour composer un cinq de joueurs exclusivement côtoyés en Premier League. Ce n'est pas une surprise si ce five-a-side de l'ancien Ballon d'Or, révélé dans un documentaire diffusé sur Voo Sport, est particulièrement bien balancé.

C'est d'abord le grand Edwin Van Der Sar qui prend place dans les buts. Et s’il a notamment pensé à Nemanja Vidic ou à Jamie Carragher pour le défenseur de cette équipe type, il opte finalement pour Rio Ferdinand. Sans discussion en revanche, Steven Gerard ("le joueur le plus complet que j’ai côtoyé") et Paul Scholes ("le petit génie") prennent place dans l’entre jeu. Tandis que Wayne Rooney est préféré à Robbie Fowler et Alan Shearer devant.