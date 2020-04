Le FC Liège dit déjà au revoir à un renfort hivernal

Arnold Temanfo est arrivé cet hiver au FC Liège et n'aura disputé que quelques rencontres avec les Sang & Marine.

Le défenseur français Arnold Temanfo (26 ans) avait signé pour six mois lors du dernier mercato hivernal en provenance de Saint-Maur. Mais après seulement quatre rencontres (dont une arrêtée contre Seraing), Temanfo est rentré en France suite aux circonstances liées au coronavirus et ne devrait a priori pas revenir à Liège, nous informe La Dernière Heure.

"Je veux rester ici, au plus près de ma famille. Mais si une offre arrive de Belgique, pourquoi pas", déclare-t-il. "Je garderai beaucoup de bons souvenirs, le groupe et le staff m'ont bien accueilli. Le groupe et le staff m'ont très bien accueilli". Temanfo regrette également que le FC Liège "manque d'ambition", n'ayant pu jouer mieux que la relégation cette saison.