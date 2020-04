Les clubs anglais menacés par une lourde amende en cas d'annulation de la Premier League !

En cas d'arrêt définitif de la Premier League, les clubs anglais pourraient devoir verser une amende aux détenteurs des droits TV.

Alors qu'en Angleterre certains s'opposent à la réduction des salaires, la Premier League et le syndicat des joueurs, la Professional Footballers' Association (PFA), se sont réunis cet après-midi via une visio conférence pour évoquer la situation actuelle.

Un entretien au cours duquel l'institution de la première division anglaise a surtout cherché à convaincre les joueurs et entraîneurs que la réduction des salaires était une necessité absolue. Finalement, bien qu'aucun accord n'ait été passé entre les différents partis, plusieurs discussions et négociations entre les clubs concernés et leurs joueurs devraient avoir lieu la semaine prochaine.

Par ailleurs, selon les indiscrétions obtenues par Het Nieuwsblad, les clubs de Premier League pourraient être contraints de verser une amende aux détenteurs des droits TV dans le cas où la compétition ne reprenne pas. Une amende qui s'avère exhorbitante puisque son montant total équivaudrait à pas moins de 865 millions d'euros ! Un chiffre gigantesque qui devrait sans aucun doute motiver les difféntes formations à agir dans le sens d'une reprise du championnat...