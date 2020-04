🎥 Romelu Lukaku désigne le plus beau but de sa saison

Buteur dans toutes les compétitions auxquelles il a pris part, le Diable Rouge estime avoir marqué son plus beau but en Serie A.

Romelu Lukaku n'a pas manqué ses premiers rendez-vous avec le football italien cette saison. Troisième meilleur buteur de Serie A avec 17 buts, derrière Ciro Immobile et Cristiano Ronaldo, Big Rom' a aussi trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions, en Coupe d'Italie et en Europa League.

Pour un total de 21 buts, donc, parmi lesquels il en a choisi un. Interrogé sur son plus beau but, le Diable Rouge a désigné le quatrième but du match contre la Genoa.

Une rencontre, facilement remportée par l'Inter (4-0), au cours de laquelle Romelu Lukaku avait aussi disputé l'un de ses matchs les plus aboutis de la saison: avec un doublé, un assist et un penalty généreusement offert au jeune Sebastiano Esposito.