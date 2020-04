Le capitaine de l'Atalanta est sceptique quant à une reprise du championnat

Le petit attaquant argentin, Alejandro "Papu" Gomez, a donné de ses nouvelles lors d'une visioconférence publiée sur sa page Facebook.

Bergame fut la ville italienne la plus touchée par le Covid-19. Près de 4.500 personnes en seraient décédées, ce qui avait poussé le leader charismatique des ultras bergamasques, Claudio Bocia, à demander au Président de l'Atalanta de déclarer forfait. Il n'est plus question, expliquait-il, de fêter un but de Gomez pour le moment.

Justement, Papu Gomez s'est également penché sur la question de la reprise du championnat, voulue par la Serie A. L'Argentin semble s'y opposer également. Mais, pas pour les mêmes raisons. Il explique : "Cela va être très difficile de revenir sur le terrain après deux mois sans compétition. De plus, en Italie en juin et juillet, il fait environ 30 degrés. Ce sont des conditions auxquelles nous ne sommes pas habitués".

Autre argument avancé par Alejandro Gomez : "En tant qu'athlète de haut niveau, vous devez prendre soin de vous et faire attention à ce que vous mangez, mais lorsque vous êtes confinés à la maison, la tentation est grande d'ouvrir le frigo toutes les 10 minutes" sourit-il.