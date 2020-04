Le président de Cagliari ne pense pas que Radja Nainggolan va rester

Le milieu belge fera probablement son retour à l'Inter à l'issue de la fin de la saison. A moins d'un départ vers la Fiorentina ?

"S’il veut rester, nous essayerons de négocier avec l’Inter mais ce sera très difficile", a déclaré Tommaso Guilini, président de Cagliari, à propos de Radja Nainggolan.

Le salaire du 'Ninja' serait un frein pour le club sarde : "Objectivement, dans le monde du football post-coronavirus, Cagliari ne peut se permettre ne serait-ce que la moitié de son salaire", a-t-il expliqué à la Gazzetta dello Sport.

Car en effet, avec ses 4,5 millions d'euros de salaire net par an, Nainggolan pourrait peser lourd dans les finances de Cagliari. La rumeur d'un départ à la Fiorentina (qui est prête à débourser 20 millions d'euros pour le joueur) semble de plus en plus plausible.