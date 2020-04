La Lazio dénonce du favoritisme concernant l'entraînement de Cristiano Ronaldo

Le porte-parole du club romain a dénoncé les conditions d'entraînement de la star portugaise et d'autres joueurs étrangers de Serie A.

La pandémie de coronavirus a obligé le gouvernement italien à prolonger le confinement jusqu'au 3 mai, repoussant ainsi la reprise de l'entraînement des clubs de Serie A. Néanmoins, la Lazio pointe quelques injustices et notamment un écart dans l'état de préparation des joueurs.

Arturo Diaconale, porte-parole du club romain, mécontent de constater que certaines stars étrangères de Serie A ont pu s'entraîner pendant que l'effectif laziale s'est retrouvé confiné, a visé en particulier Cristiano Ronaldo. CR7 a été aperçu en train de s'entraîner dans le stade du Clube Desportivo Nacional sur l'île de Madère, au Portugal.

"J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de favoritisme", a lancé Arturo Diaconale auprès de Radiosei, média pro-Lazio, cité par la Gazzetta dello Sport. "Je me réfère aux joueurs à l'étranger qui auront la possibilité de revenir et de reprendre l'entraînement comme les joueurs de la Lazio. Mais à la différence près que les Biancocelesti sont, eux, restés à la maison. Du Portugal, j'ai plutôt vu de magnifiques images de Ronaldo s'entraînant dans un beau terrain de football. Ils se sont entraînés tranquillement à l'étranger, (mais nous,) nous ne pouvions pas. [...] Disons que les autres ont été un peu plus avantagés."