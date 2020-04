Carlos Tevez se confie concernant Cristiano Ronaldo : "Une véritable obsession"

L'Argentin a joué avec la star portugaise du côté de Manchester United.

Cristiano Ronaldo est un travailleur hors pair qui ne lésine pas sur les séances de musculation. Quintuple Ballon d’Or, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de l’Euro 2016, CR7 reste au sommet malgré ses 35 ans.

Carlos Tévez a évoqué son professionnalisme auprès de Marca. "Je me souviens de ce qui est arrivé à Cristiano Ronaldo, ce que toutes les femmes du monde voient sûrement. Il passe tout son temps au gymnase. Il a une véritable obsession. Si on s’entraînait à neuf heures du matin et que je décidais de venir plus tôt en arrivant à huit heures, il était déjà là. J’arrivais à sept heures et demie et il était là. Mais je me disais, est-il possible de pouvoir arriver plus tôt que ce type ? Un jour, j’ai décidé d’arriver à six heures du matin et je l’ai trouvé sur place. À moitié endormi, mais il était là", a confié l'Apache.