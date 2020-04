Un ancien d'Eupen et de Westerlo directeur sportif de la nouvelle Union Rochefortoise

L'Union Rochefortoise, née de la fusion entre la RJ Rochefortoise et le FC Eprave, connaît son directeur sportif pour la prochaine saison : il s'agit de Jeffrey Rentmeister, ancien pilier de l'AS Eupen.

Jeffrey Rentmeister (35 ans) sera le directeur sportif de l'US Rochefortoise, nouveau club né de la fusion entre la RJ Rochefortoise et le FC Eprave. C'est ce que l'ancien défenseur de l'AS Eupen, du KSK Beveren et du KVC Westerlo a annoncé via les réseaux sociaux. Le club évoluera la saison prochaine en D3 Amateurs.