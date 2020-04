Vers un échange Lautaro - Griezmann ?

En raison de la crise sanitaire, il se peut que la pratique d'échange de joueurs devienne plus courante durant le prochain mercato estival.

Il en est un d'une certaine importance, en tout cas, que prévoit la Gazzetta dello Sport ce mardi matin. Le média italien annonce en effet qu'Antoine Griezmann pourrait filer à l'Inter, pendant que l'Argentin Lautaro Martinez ferait le chemin inverse.

En plus de certains contacts encourageant un tel transfert (l'agent de Lautaro assure qu'un transfert de son joueur au Barca est "plus que probable"), la Gazzetta s'en convainc en mettant en avant le manque d'entente sportive entre le Champion du Monde français et Lionel Messi. Mais aussi et surtout, la valeur marchande des deux joueurs est assez similaire : 120 millions d'euros pour Griezmann, 111 millions pour Lautaro.