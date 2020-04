L'enchaînement des matches à la reprise, un risque ? "En tant que joueurs, nous n'avons rien dire"

La Premier League est suspendue mais pourrait revenir dans les prochaines semaines si la situation liée au coronavirus s'améliore.

Mais la fédération anglaise va devoir plancher sur un calendrier chargé si elle veut que la Premier League s'achève pour le mois d'août.

Dans une interview accordée à Play Sports Kot, Toby Alderweireld est revenu sur son quotidien et sur le futur du calendrier anglais.

Un calendrier chargé = un rythme plus difficile et un risque de blessure plus grand pour les joueurs. "Ce n'est pas bénéfique pour notre corps, explique le Diable Rouge. Vous n'allez peut-être pas payer cela tout de suite mais vous allez le sentir d'ici la fin de l'année. Nous devons juste suivre ce qu'ils disent : en tant que joueurs, nous n'avons rien dire dans cette situation".

"Quand nous devrons rejouer, nous ferons de notre mieux. Tout le monde a cette approche en tête : si on doit, on le fera."