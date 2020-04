Vers une autonomie économique du Cercle Bruges vis à vis de Monaco ?

Dans une situation de dépendance économique vis à vis de l'AS Monaco depuis plusieurs années, le Cercle Bruges est conscient de l'instabilité de sa situation et souhaite y remédier.

Club filiale de l'AS Monaco, le Cercle Bruges profite des investissements de Dmitri Rybolovlev depuis plusieurs années pour conserver la stabilité de ses finances. Néanmoins, durant la saison, les résultats sportifs inquiétants des Groen-Zwart avaient conduit le club du Rocher à projeter de se séparer du Cercle si celui-ci descendait en D1B à l'issue de l'exercice en cours.

Si tel avait été le cas, la situation économique aurait sans doute été très compliquée à gérer, voir insurmontable, pour le président Vincent Goemaere qui aurait sans doute été contraint de déposer le bilan. Néanmoins, dans des propos accordés au site officiel du club, ce dernier a reconnu que cette situation de dépendance ne pouvait plus durer.

"Nous sommes reconnaissant vis à vis des personnes qui nous permettent de continuer à jouer au football aujourd'hui. Nous devons également veiller à devenir économiquement autonomes. Parce que le fait que chaque année un actionnaire important (Dmitri Rybolovlev, ndlr) doive injecter de l'argent dans une organisation pour la maintenir en vie n'est pas viable et met la pression sur votre identité. L'idée est de générer plus de revenus, économiquement et commercialement, et de laisser plus de jeunes affluer vers le noyau A."