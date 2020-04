Quique Setien évoque l'avenir de Messi et son rêve de remporter la Ligue des champions : "Me promener avec le trophée au milieu des vaches"

Nommé entraîneur du Barça en janvier dernier après le départ d'Ernesto Valverde, Quique Setién se veut optimiste concernant l'avenir du club catalan.

Quique Setien a abordé sa situation personnelle et celle de son club, le FC Barcelone, où il est en poste depuis à peine quelques mois durant une interview accordée à TV3. "Je l'ai dit de nombreuses fois aux joueurs, je suis assez pressé, je n'ai pas de temps à perdre et j'aimerais gagner la Ligue des champions et la Liga. Si c'est possible [de gagner] les deux, encore mieux", a souligné l'ancien coach du Betis. "Bien sûr que j'en ai rêvé, et de me promener à Liencres (son village) au milieu des vaches avec la Coupe aux grandes oreilles."

Le coach du club catalan a également avoué espérer terminer champion, mais pas après une interruption définitive de la saison. "La réalité est que la situation est ce qu'elle est et la saison a été interrompue. Je ne sais pas si cela suffirait pour accorder un titre ou non. Je ne vais pas me sentir champion même si j'ai deux points de plus que lorsque je suis arrivé, que nous étions à égalité avec le Real Madrid. Mais c'est totalement anecdotique."

Il a aussi déclaré qu'il s'agit d'une "situation très difficile pour tout le monde. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'elle soit résolue le plus rapidement possible, et que nous puissions sortir et nous embrasser, et récupérer les personnes âgées qui souffrent plus intensément de cette situation. Tout le reste est superflu."

Quique Setién s'est également montré rassurant concernant l'avenir de Lionel Messi dont le contrat se termine en 2021, et qui a fait l'objet de nombreuses rumeurs. "Les crises ? Ce sont des choses normales dans chaque club. Ce qui est triste en revanche c'est qu'elles soient communiquées aux médias. Il vaudrait mieux travailler dans un environnement plus calme mais les choses sont comme ça. Cela dit, je ne pense pas que ce qui s'est passé va inciter un joueur comme Messi à s'interroger s'il souhaite ou non rester avec le club. Je suis sûr qu'il terminera sa carrière au Camp Nou."