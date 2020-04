Romelu Lukaku au coeur des discussions pour Mertens et Vertonghen ?

Aujourd'hui à l'Inter Milan, Romelu Lukaku jouerait les entremetteurs pour faciliter les venues de ses coéquipiers en sélection : Dries Mertens et Jan Vertonghen.

Auteur d'un passage contrasté à Manchester United, Romelu Lukaku a retrouvé toutes ses sensations à l'Inter Milan sous les ordres d'Antonio Conte, qu'il a rejoint l'été dernier. En effet, l'ancien attaquant d'Anderlecht possède des statistiques plutôt flateuses puisque en 35 apparitions toutes compétitions confondues il a inscrit 23 buts.

Une expérience que le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges aimerait partager avec deux de ses coéquipiers en sélection nationale. D'après les informations de Sport Mediaset, le joueur de 26 ans ne serait pas étranger aux rumeurs de transfert faisant état d'un possible départ de Dries Mertens et de Jan Vetonghen vers l'Inter Milan. En effet, Big Rom aurait soufflé les noms de ses deux compatriotes belges à la direction des Nerazzurri et aurait même pris la liberté d'entrer en contact avec l'attaquant du Napoli.

Par ailleurs, le média nous donne également des indications sur l'offre proposée par la direction interiste à Dries Mertens. Celle-ci aurait offert au meilleur buteur de l'histoire du SSC un contrat de deux ans assorti d'un salaire de 6 millions d'euros annuelle, plus une troisième année éventuelle en option.