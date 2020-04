Aleix Garcia est devenu une pièce maîtresse de Mouscron : "C'est ce que je voulais"

Le milieu de terrain de Manchester City revient sur sa première saison au sein de l'effectif des Hurlus.

Confiné en Belgique depuis plusieurs semaines, Aleix Garcia a accordé une interview au média El Espagnol durant laquelle il revient notamment sur sa première saison à l'Excel Mouscron.

Le médian prêté par Manchester City estime que sa saison est "très positive". "Ici, j'ai réussi à être une pièce très importante dans l'équipe, c'est ce que je voulais", explique-t-il.

"Il faut dire que c'est une ligue mineure et une équipe mineure, mais je suis très content de la décision que j'ai prise en venant ici. Je pense que parfois, pour avancer, il faut prendre du recul."

Comme tous les footballeurs du championnat belge, Garcia est confiné chez lui mais n'espère qu'une seule chose : rejouer rapidement. ""Quand on me demande ce que je vais faire quand je pourrai quitter la maison, je dis toujours la même chose. Allez n'importe où, sur un terrain de football, un terrain de football à 5, pour me sentir à nouveau comme un footballeur."