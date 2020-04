Les conditions pour une reprise du championnat belge : testing généralisé, huis clos et... port de masques ?

Le Conseil d'Administration de la Pro League a rappelé, ce jeudi soir encore, son souhait d'arrêter définitivement la compétition. Seulement, ce n'est pas de l'avis de toutes les têtes pensantes du football.

Nombreuses sont les supputations sur une date de reprise des championnats, autant que sur les conditions de celle-ci. Selon l'épidémiologiste Marc Van Ranst, "en fait, n’importe quel spécialiste peut évoquer un certain laps de temps – même 5 ans ! – et il est sûr d’attirer l’attention des médias. La vérité est qu’il est encore trop tôt pour se prononcer avec certitude" signale-t-il au journal Le Soir.

Si une reprise n'est pas encore à envisager, et n'est d'ailleurs certainement pas souhaitable, encore moins pour la santé des joueurs et de leurs proches, Van Ranst a déjà anticipé quelques conditions pour l'avenir : "Quoi qu’il arrive, toute compétition ne sera envisageable qu’avec un testing généralisé des acteurs du football. Dans une situation de pénurie, c’est hors de question".

En plus de la fermeture des tribunes et de ce testing généralisé, encore loin d'être possible en raison du manque de commandes et de productions, le docteur qui intervient souvent dans les médias depuis la crise du coronavirus ajoute l'éventualité du port de masques pour les joueurs : " Une piste à envisager est le port de masques pour jouer au football [...] Il reste à voir si les joueurs seraient prêts à le faire".