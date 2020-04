André Onana, le portier de l'Ajax Amsterdam, ne coûtera pas une fortune

André Onana (24 ans), le gardien de but de l'Ajax Amsterdam, attire les regards. Et il ne coûtera pas une fortune, au vu du marché.

André Onana intéresse plusieurs clubs : le gardien de but camerounais enchaîne les belles saisons et l'Ajax Amsterdam sait qu'il pourrait ne pas être capable de conserver son dernier rempart. Chelsea, le PSG et le FC Barcelone (où il a été formé), notamment, feraient partie des candidats acquéreurs.

D'après les informations du Telegraph, le prix fixé par l'Ajax pour Onana ne serait pas excessif au vu du marché : il serait de 35 millions d'euros. Une bonne affaire en vue ? Une chose est sûre : André Onana ne devrait pas quitter Amsterdam pour être n°2. Le Barça, où brille Marc-André ter Stegen, et le PSG où Keylor Navas est arrivé récemment, ne semblent donc pas les destinations les plus plausibles. Mais à Chelsea, on sait que Kepa est parfos remis en cause ...