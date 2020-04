Jérémy Perbet : "Être au top physiquement si on doit jouer cette finale"

Dans l'attente, le Français et ses coéquipiers d'OHL tentent de garder la forme.

S’il poursuit ses formations d’entraîneur pendant le confinement, Jérémy Perbet entretient également sa condition physique et pour cause: les joueurs d’OHL et ceux du Beerschot ne savent pas encore s’ils joueront la finale retour de D1B.

"Le club nous donne un programme quotidien de course et de musculation", explique Jérémy Perbet à la RTBF. "Le football est bien évidemment secondaire à l’heure actuelle mais on devra peut-être jouer cette finale à un moment ou à un autre et si c'est le cas, on se doit d’être au top physiquement pour espérer atteindre notre objectif qui était de monter en D1A."