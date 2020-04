La révélation embarrassante de Jaume Roures à propos du Barça

Le club catalan vit des moments compliqués et traverse une période de fortes turbulences en coulisses.

Jaume Roures est le patron de Mediapro, diffuseur principal de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine, mais aussi un socio du FC Barcelone. Alors que le club catalan a vu la démission de six de ses dirigeants, l'homme d'affaires a ajouté une épine au pied de l'actuel président blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en effectuant une révélation auprès du média ABC.

"Le Barça a une dette énorme que la direction camoufle, mais qui existe, qui n'est pas remboursable à court terme et que la crise de la pandémie de coronavirus va aggraver parce que l'argent ne rentrera pas", a chargé Roures, avant d'appeler à une refonte des statuts du club : "Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez pendant six ans et rentrer chez vous en laissant un trou de 500, 800 ou 1 000 millions."

Dans ces conditions, le patron de Mediapro ne veut pas vendre du rêve aux supporters barcelonais en évoquant un hypothétique retour de Neymar. "Il n'y a pas d'argent pour recruter Neymar", a lâché l'Espagnol.