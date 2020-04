📷 Matchs à huis clos ? Un club danois trouve le moyen de faire venir ses supporters au stade

Une belle initiative pour les quelques milliers de supporters qui pourraient profiter d'un match en plein air.

L'idée d'un cinéma en plein air mais version football ? C'est en tout cas l'initiative proposée par le FC Midtjylland !

Alors que les championnats sont suspendus à cause de l'épidémie du coronavirus et que les matches à huis clos sont envisagés, le club danois aimerait cependant offrir une belle expérience à ses supporters, et ce, depuis le parking du stade.

Avec un écran géant au-dessus de ce dernier, les rencontres du club pourraient être diffusées en direct pour des milliers de supporters avec les commentaires d'une radio locale.

"Nous ne voulons pas terminer cette chasse à un troisième titre sans vous", a écrit le club sur son site Internet.