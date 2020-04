Officiel : Un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et du PSG raccroche les crampons

Passé par l'Olympique Lyonnais, les Glasgow Rangers, le Paris Saint-Germain, l'AS Saint-Etienne et l'AS Nancy-Lorraine, le milieu de terrain a décidé de dire stop à l'âge de 35 ans.

Jérémy Clément s’était engagé en faveur du FC Bourgoin-Jallieu l’été dernier, une formation de National 3. Mais avec l’arrêt des championnats amateurs par la Fédération française de football (FFF), le milieu de terrain français ne rejouera pas cette saison.

Il a donc décidé de mettre fin à sa carrière. "Il est temps pour moi d’arrêter le terrain. Je veux rester dans le foot mais me consacrer à d’autres choses", a confié le jeune retraité au Dauphiné Libéré. "Avec l’arrêt des compétitions, logique, en raison du coronavirus, c’est vrai que j’ai comme un goût d’inachevé. Je n’ai pas senti que j’avais joué mon dernier match. Il faudra que je fasse un jubilé. Désormais, je pense être plus utile en dehors du terrain. Pour la suite, j’ai envie d’entraîner, de rester au FCBJ, en me rapprochant du groupe seniors, tout en continuant à passer mes diplômes. Et une activité de consultant me tente bien également", a-t-il conclu.