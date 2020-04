Iker Casillas jouera-t-il encore au football ? La porte n'est pas totalement fermée

Iker Casillas a dû mettre un terme précipité à sa carrière suite à un infarctus fin avril 2019. Le portier espagnol, désormais âgé de 38 ans, est remis mais ne prévoit pas forcément un retour.

Iker Casillas (38 ans) a mis sa carrière entre parenthèses pour privilégier sa santé après une grosse frayeur fin avril 2019. En février de cette année, Casillas annonçait briguer la présidence de la fédération espagnole et confirmait ce qu'on imaginait : la carrière de la légende du Real Madrid, aujourd'hui à Porto, est terminée.

Mais "San Iker" est toujours sous contrat à Porto jusqu'en juin 2021 ... et pourrait donc théoriquement toujours remettre les gants. "C'est aux docteurs de décider si un comeback est possible", temporise-t-il pour la télévision officielle du club. "Ma santé est le plus important aujourd'hui. Il faut être réaliste. Mais je vais bien désormais. Je profite davantage des beaux moments de la vie".