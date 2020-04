Les géants du Daknam : Lokeren a accueilli quelques noms légendaires

Le Sporting Lokeren n'est plus. Et si le club n'était plus depuis de longues années un véritable géant de notre championnat, il en a accueilli quelques noms légendaires ...

Lubanski et Lato, les légendes polonaises

Ils n'évoquent pas grand chose au public d'aujourd'hui, pourtant Wlodzimierz Lubanski et Grzegorz Lato font partie des plus grands joueurs de l'histoire du football polonais. Lubanski rejoint le Daknam en 1975 avec, déjà, un statut d'icone dans son pays et plus de 200 buts pour le Gornik Zabrze ; il inscrira 82 buts en 196 matchs au Pays de Waes.

Sa présence convainc une autre star polonaise : Grzegorz Lato arrive en 1980 pour rejoindre son compatriote. Lato était pourtant désiré au NY Cosmos par ... Pelé en personne. Et pour cause : en 1974, il termine meilleur buteur de la Coupe du Monde (7 buts), où la Pologne décroche le bronze. Il sera également de la partie en 1982 pour une nouvelle troisième place.

C'est bien simple : derrière le serial buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski, Lubanski et Lato sont ... les deux meilleurs buteurs de l'histoire de leur sélection (48 et 45 buts). Grzegorz Lato sera même président de la Fédération de Football de Pologne de 2008 à 2012.

Preben Larsen, "le troisième L"

Lubanski, Lato et Larsen : en 1980, Lokeren termine deuxième du championnat de Belgique grâce à ses "trois L", qui forment l'une des lignes d'attaque les plus impressionnantes non pas de notre pays, mais bien d'Europe. Car en plus des deux légendaires polonais, Preben Larsen fait parler la poudre : déjà champion d'Allemagne en 1978 avec Cologne, il inscrira 98 buts en Pays de Waes de 1978 à 1984, avant de cimenter sa légende avec deux podiums au classement du Ballon d'Or en 1984 (troisième) et en 1985 (second). En 1986, il sera élu troisième meilleur joueur du Mondial 1986, derrière Diego Maradona et Harald Schumacher ...

Raymond Mommens, un record imbattable

Il est le joueur le plus capé de notre championnat : Raymond Mommens comptabilise 613 rencontres en D1 belge, soit un record qui n'est pas près d'être battu. Et s'il compte plus de rencontres (310) pour le Sporting Charleroi, c'est bien à Lokeren que le finaliste de l'Euro 1980 et demi-finaliste du Mondial 1986 a commencé sa carrière, disputant 303 matchs au Daknam pour 59 buts. Lui aussi termine deuxième du championnat avec la légendaire équipe de 1980-1981 et les "trois L". Lui aussi est un vrai monument du football belge ...

La filiale islandaise et le pionnier Gudjohnsen

Arnor Gudjohnsen a évidemment écrit les plus belles pages de son histoire belge au RSC Anderlecht, remportant trois championnats de Belgique. Mais alors que son compatriote Asgeir Sigurvinsson brille au Standard depuis 1973, Gudjohnsen débarque tout jeunot au Daknam en 1978 et participe également à la grande époque des années 80, inscrivant 26 buts en 138 matchs de 78 à 83. Son fils Eidur ne passera pas par le pays de Waes, mais bien par la Belgique (Cercle et Club de Bruges) ...

Plus tard, une autre légende islandaise passera par nos terrains : Runar Kristinsson, recordman de sélections avec son pays et qui portera les couleurs de Lokeren de 2000 à 2007. Il cotoie alors Arnar Gretarsson (157 matchs, 37 buts de 2000 à 2006) et Arnar Vidarsson ( 238 matchs, 6 buts de 1997 à 2005), autres réussites venues du Nord ...

La filiale tchèque : de Dobias à Zitka ...

L'équipe de Lokeren en 1980 comptait donc, vous avez pu le lire, le meilleur buteur du Mondial 1974 (Lato), son compère en attaque en Pologne et meilleur buteur de la sélection derrière Lewandowski (Lubianski), un futur second au Ballon d'Or (Larsen) et une future légende du football islandais (Gudjohnsen) ; vous n'en avez pas encore assez ? Ajoutez-y Karol Dobias, vainqueur de l'Euro 1976 avec la Tchécoslovaquie. L'arrière droit, joueur tchécoslovaque de l'année en 1970 et 1971, termine sa carrière en Belgique et évolue à Lokeren de 80 à 83. Cette équipe de légende, en plus de terminer deuxième du championnat belge, atteindra les quarts de finale de la Coupe UEFA ...

Plus tard, la filière tchèque (même si Dobias était ... slovaque de naissance) du Daknam se révèlera tout aussi fructueuse que l'islandaise : Jan Köller, futur meilleur buteur de l'histoire de la sélection tchèque et serial buteur du RSC Anderlecht et du Borussia Dortmund, se révèlera au Daknam de 1996 à 1999 (102 matchs, 46 buts, meilleur buteur du championnat en 1999).

Daniel Zitka, futur quadruple champion de Belgique - là encore avec le RSCA, les connexions étant nombreuses entre le pays de Waes et la capitale - y découvrira également l'étranger dès 1999 (si l'on excepte son passage en Slovaquie, au Tatran Presov, dès 97).

Les héros d'aujourd'hui : Copa, Harbaoui, Vanaken ...

Bien sûr, ces noms ont plus d'éclat que ceux qui ont plus récemment fait vibrer les supporters d'un Sporting Lokeren qui a perdu de son éclat au XXIe siècle. Pourtant, c'est bien lors de la dernière décennie que Lokeren aura inscrit les deux seules lignes existantes à son palmarès : deux coupes de Belgique, en 2012 et 2014.

Des titres auxquels auront participé de véritables icones du Daknam : Hamdi Harbaoui et ses 56 buts en deux passages au club (2011-2014, 2015-2016) ; le sympathique Boubacar Copa (2007-2017), chouchou du public et figure du football ivoirien, élu Gardien de l'Année en 2009 ; le futur double Soulier d'Or Hans Vanaken (2013-2015) ; le fidèle Killian Overmeire, enfant de Lokeren, qui veut encore jouer deux saisons en tant que professionnel après la disparition du club où il a fait ses classes et disputé près de 500 matchs ...