"Seuls trois clubs de Premier League pourront dépenser de l'argent cet été"

Le visage du marché des transferts risque de changer du tout au tout en raison de la crise du coronavirus. La Premier League, habituée aux transferts mirobolants, risque d'en souffrir ...

C'est en tout cas l'avis de Damien Comolli, ancien chef du recrutement pour Liverpool et Tottenham. Peu de clubs devraient avoir les réserves financières suffisantes pour effectuer des transferts cet été ; Manchester United, notamment, a déjà fait savoir via Ole Gunnar Solskjaer que la crise n'affecterait pas le club, qui prévoyait de dépenser. En plus des Red Devils, on suppose que des clubs comme Manchester City ou Chelsea, dont les propriétaires ont des moyens presque illimités, pourraient également s'en sortir.

"Un agent me disait l'autre jour qu'il n'y avait en réalité que trois clubs capables de transférer cet été", affirme Damien Comolli pour Skysports. "Je ne sais pas si c'est vrai, mais les agents ont généralement de bonnes sources. On verra peut-être une activité très réduite, des échanges, des prêts. Et une chute massive des montants de transferts. Plus la crise durera, plus la situation financière des clubs sera compliquée. La première chose impactée sera la rémunération des joueurs, ensuite les montants de transferts".