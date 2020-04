Kemar Roofe lance des fleurs à Vincent Kompany: "Il deviendra un grand coach"

Sa première saison en Belgique aura, surtout, été marquée par les blessures, mais Kemar Roofe est conquis par les méthodes et l'approche de Vincent Kompany.

Il a d’ailleurs souvent répété que c’était l’ancien défenseur central de Manchester City qu’il avait convaincu d’opter pour la Belgique. Et, huit mois après son arrivée, l’attaquant britannique est encore plus convaincu par son coéquipier. "C’est un vrai leader et un manager intelligent, je pense qu’il deviendra l’un des meilleurs coachs et managers dans le futur", insiste Kemar Roofe, dans une interview accordée à Inews.

Et si Kemar Roofe est particulièrement séduit sur les qualités de "management humain" du capitaine mauve et blanc, il apprécie aussi le "football moderne" prôné par Vincent Kompany. "Il veut qu’on joue au sol, avec beaucoup de mouvement et un football offensif. Et ce qu’il faut pour un club comme Anderlecht. Un football attractif." Reste à voir si les résultats arriveront, après une première saison compliquée pour le Sporting.