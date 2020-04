🎥 Les cinq meilleurs artilleurs de l'histoire de la Premier League

En près de trente ans d’histoire (elle est née en 1992), la Premier League a vu passer la plupart des grandes stars du ballon rond des 30 dernières années et quelques fines gâchettes comme en témoignent le top 5, publié cette semaine sur les réseaux sociaux de la BPL, des meilleurs frappeurs à distance des 28 dernières années en Angleterre.

Ce n’est pas une énorme surprise si c’est Frank Lampard qui emmène ce quintette légendaire. La précision et la puissance du patron de l’entrejeu des Blues ont fait des merveilles. Un peu avec les Hammers (de 1995 à 2001), un peu avec Manchester City (lors de la saison 2014-2015), mais surtout avec Chelsea. Au total, Lampard a inscrit 177 buts en Premier League (cinquième meilleur total) dont... 41 depuis l’extérieur de la surface.

Pièce maîtresse du grand Manchester United de la fin des années 90 et du début des années 2000, David Beckham a tout gagné avec les Red Devils et la précision chirurgicale de son pied droit a fait des merveilles durant les neuf saisons qu’il a disputées en Angleterre. Il arrive en deuxième position de ce classement, avec 34 buts inscrits sur des frappes en dehors de la surface. 15 de ces buts ont été inscrits sur phase arrêtée: un record!

Sans surprise, le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League trouve également une place dans ce classement particulier. S’il était un renard des surfaces, Alan Shearer appréciait aussi de temps en temps frapper à distance. Il a marqué 33 fois en frappant d’en dehors de la distance. Du haut de ses 260 buts, il emmène largement le classement des buteurs de la Premier League, devant Wayne Rooney (208) et Andy Cole (187).

#CounterAttackPodcast throwback goal of the week this week is Alan Shearer’s goal against Everton. Shearer is very rarely mentioned as world class even with his record. So why are we so quick to call Harry Kane world class? pic.twitter.com/2wVw26EA6G