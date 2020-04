Quand Eden Hazard joue les chefs à domicile : "Je suis meilleur sur le terrain"

Eden Hazard a participé à l'émission Tous en Cuisine du chef étoilé Cyril Lignac, sur M6.

Eden Hazard est célèbre pour ses compétences sur le terrain mais avait décidé d'exposer un autre de ses talents ce jeudi soir : la cuisine. À l'invitation du chef étoilé Cyril Lignac, le capitaine des Diables Rouges a participé à l'émission "Tous en Cuisine" de M6 avec au menu : un cordon bleu maison.

Yanis et Léo, les fils d'Eden, l'ont aidé - ce dernier confiant que le joueur n'était pas spécialement un grand cuistot. Ce que le joueur confirme : "Ca va, je me débrouille, mais je suis plus efficace sur le terrain", confesse Hazard. En préambule, Thorgan ne s'était pas privé pour chambrer son grand frère ...

fais nous ta spécialité😘🍔🤣 — Thorgan Hazard (@HazardThorgan8) April 23, 2020