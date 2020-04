La FIFA serait prête à autoriser plus de remplacements après la crise du coronavirus

Lorsque la crise sanitaire sera sous passée et sous contrôle et qu'il sera permis de de reprendre les compétitions, l'instance européenne a décidé d'autoriser les équipes à effectuer plus de remplacements.

La FIFA serait prête à autoriser cinq remplacements lors des rencontres de football lorsqu'il sera permis de reprendre les compétitions Cette mesure à court terme viserait à ménager notamment les joueurs et à leur éviter les blessures. Confinés depuis plus de six semaines, les joueurs risquent d'être soumis à un programme chargé lors de leur retour sur le terrain. La proposition doit être approuvée par l'IFAB, l'International Football Association Board, gardien du respect les lois (règles) du football, et ensuite par les Ligues pour qu'elles acceptent ce changement de règlement en cours de compétition.