🎥 Notre top 3 des matchs du RSC Anderlecht cette saison

La saison de Pro League semblant bel et bien destinée à ne pas reprendre, nous avons décidé de faire le bilan des clubs de D1A. Voici notre top 3 des rencontres du RSC Anderlecht.

Le Clasico qui devait lancer la machine

Après un 2/15 inaugural, l'enthousiasme des débuts a laissé la place à une inquiétude légitime au sein du "nouveau" RSC Anderlecht mouture Vincent Kompany. La venue du Standard sera l'occasion de faire renaître l'espoir. Non, le jeu n'est pas brillant, mais face à des Liégeois méconnaissables, Anderlecht va laisser augurer de ce qui sera une règle quasi-constante cette saison : face aux "gros", les jeunes pousses mauves se débrouillent plutôt bien. Mais le manque de régularité compliquera bien les choses ...

Un 3-3 au goût de trop peu face à La Gantoise

Autre preuve de cette capacité du RSCA à se hisser au niveau des grands clubs cette saison : l'un des meilleurs matchs de la saison d'Anderlecht était face au solide deuxième du classement, La Gantoise. Pas forcément dans le contenu : très logiquement, les Mauves tremblent ce 31 octobre 2019 et vivent une première période compliquée, qui force (encore) Van Crombrugge à sortir le grand jeu. Mais en seconde mi-temps, le RSCA retrouve l'efficacité et mène 3-1 : on croit rêver. Jusqu'à un final digne de cette date d'Halloween : deux buts encaissés et un partage pas franchement mérité.

Une orgie de buts pour ... conclure la saison

Le dernier match de la saison (sauf énorme surprise) aura au moins permis aux supporters d'Anderlecht de garder une dernière image plaisante en tête : celle d'un marquoir quasi-surréaliste affichant ... 7-0. Une victoire plantureuse pour rêver à une qualification miraculeuse en Playoffs, et une belle dernière ligne droite de la part d'un RSCA dont on ne saura jamais s'il aurait pu continuer sur cette lancée. Car ce Zulte Waregem-là semblait tout de même fort démobilisé ...