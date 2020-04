Javier Tebas critique l'arrêt du football en France : "Le football n'est pas plus dangereux que le travail en usine ou la pêche"

Malgré les annulations en France et aux Pays-Base, le président de la ligue espagnole affirme qu'il est vital que la saison soit terminée.

Javier Tebas, le président de la Liga a critiqué la décision de mettre fin à la saison de Ligue 1. En effet, il semblerait que le football espagnol se rapproche d'un retour à la compétition. Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé mardi que les athlètes professionnels, y compris les footballeurs, pourraient reprendre un entraînement limité dès le 4 mai.

"Je ne comprends pas pourquoi il serait plus dangereux de jouer au football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, que de travailler sur une chaîne de montage, d'être sur un bateau de pêche en haute mer, etc", a lâché Tebas dans un communiqué. "Si des secteurs économiques importants ne peuvent pas redémarrer de manière sûre et contrôlée, ils pourraient finir par disparaître. Cela pourrait arriver au football professionnel".

"Dans d'autres pays, les équipes s'entraînent déjà, c'est l'exemple à suivre. En Espagne, le football est un moteur économique important que nous devons réactiver comme beaucoup d'autres. Nous continuons à nous concentrer sur cette réactivation, de manière responsable et en respectant les recommandations de santé, dès que possible", a conclu le président de la Liga.