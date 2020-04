Un ancien joueur du Club de Bruges se retrouve libre de tout contrat

Le défenseur de 28 ans avait rejoint Heereveen gratuitement le 1er août 2019 et a joué 23 matchs officiels avec le club néerlandais.

Ricardo Van Rhijn quitte déjà Heereveen. Le défenseur avait rejoint le club situé en Frise l'été dernier en provenance de l'AZ et y avait signé un contrat d'un an. L'ancien joueur du Club de Bruges (2016-2018) est désormais libre de signer où il le désire.

Gerry Hamstra, le directeur technique de Heereveen est revenu sur le départ de Van Rhijn sur le site du club. "L'été dernier, nous avons fait le choix délibéré d'un contrat d'un an. Récemment, nous avons eu plusieurs conversations et nous avons fait le choix de ne pas continuer ensemble après cette saison. Nous apprécions le rôle que Ricardo a joué dans le groupe cette saison grâce à son expérience. A la fois comme joueur de football et comme personne. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la prochaine étape de sa carrière."