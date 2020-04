Sinisa Mihajlovic a perçu un montant important pour son passage de neuf jours au Sporting CP

Le coach serbe avait traîné le club portugais en justice après son licenciement

En 2018, Sinisa Mihajlovic avait été nommé à la tête du Sporting CP. Neuf jours plus tard, alors qu'il n'avait pas encore dispensé un seul entraînement, le Serbe était licencié. Il a donc introduit une action en justice contre la décision du club de le limoger.

L'actuel coach de Bologne a obtenu gain de cause et reçu trois millions d’euros de dommages et intérêts, selon le quotidien A Bola .