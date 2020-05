La prolongation se précise pour deux légendes de la Juventus

En plus de Gianluigi Buffon, un autre ancien devrait signer un nouveau contrat avec la Vieille Dame.

Si ça fait plusieurs semaines que la prolongation de contrat de Gianluigi Buffon se précise, le légendaire portier de la Juventus pourrait ne pas être le seul 'vétéran' à poursuivre l'aventure à Turin.

C'est le directeur général de la Juventus, Fabio Paratici, qui l'a confirmé lui-même dans un entretien accordé à Sky Italia: "Gianluigi Buffon et Giorgio Chiellini sont sur le point de prolonger leur contrat qui expire en juin", a-t-il expliqué.

Et avec ces prolongations, c'est une grande page de l'histoire des Bianconeri qui continuera de s'écrire: Gianluigi Buffon avait rejoint Turin en 2001 et il n'a quitté le club (pour le PSG) que durant une saison, Giorgio Chiellini y évolue pour sa part depuis 2005 et a disputé 509 rencontres avec la Juve.