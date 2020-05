La reprise de la Bundesliga se précise

Les dernières rumeurs parlaient d'une reprise du championnat en mai et cela pourrait bien être le cas.

Si on s'en tient aux propos d'Horst Seehofer, ministre allemand de l'Intérieur et des Sports. Ce dernier, dans une interview accordée au Bild, a expliqué qu'il était en faveur d'une reprise : "Je trouve le calendrier proposé par la Ligue allemande de football plausible et je soutiens un redémarrage en mai".

Les autorités allemandes doivent se réunir dans trois jours pour prendre une décision sur la reprise des différents championnats.

La Ligue allemande plaide évidemment en faveur d'un retour sur les terrains à huis clos. Si cela devait être le cas, la Bundesliga serait le premier grand championnat à faire un pas dans cette direction.