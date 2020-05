Peter Maes confiant malgré les problèmes de Lommel: "Tout pourrait bien se passer"

Peter Maes a fait un travail fantastique à Lommel et a sauvé le club de la relégation après avoir été renvoyé de Lokeren. Maintenant, tout peut tomber à l'eau si le club n'obtient pas sa licence professionnelle devant la CBAS.

Maes a été mentionné dans l'opération "Mains Propres" et a dû repartir de zéro après tout le crédit qu'il avait accumulé. "Je voulais rendre quelque chose à Lommel à travers le football", dit-il dans De Zondag. "J'espérais aussi me retrouver. Après tout ce que j'avais vécu, je ne voulais pas terminer ma carrière d'entraîneur comme ça. Je n'aurais pas pu vivre avec ça. Je voulais prouver que j'étais toujours le même Peter Maes. L'entraîneur que j'étais. Parce que ce que j'avais fait avant était complètement détruit. Toute une perception s'était créée. J'ai combattu pour et avec moi-même."

Il a sauvé Lommel et Lokeren a fait faillite entre-temps. "J'ai alors appelé Roger Lambrecht. Ce fut une courte conversation, mais principalement parce qu'il a toujours une audition difficile. C'était assez émouvant."

Nouveau contrat ?

"Et les difficultés d'obtention de licence de Lommel maintenant ? J'ai été très surpris. Maintenant, nous travaillons sur deux pistes: un grand investisseur ou des entrepreneurs locaux. Tout pourrait bien se passer. Si Lommel arrive à la CBAS, nous verrons si j'ai un nouveau contrat. Je veux d'abord que le club continue d'exister. "